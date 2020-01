Samsung vylepšil kvalitu 3D skenování obličejů u Samsungu Galaxy Note10+

Samsung v průběhu víkendu aktualizoval svou aplikaci 3D Scanner, která slouží k 3D skenování prostoru okolo telefonu pomocí zadního ToF snímače. První verze skenovací aplikace byla vydána v srpnu loňského roku, její první velká aktualizace však proběhla až téměř po půl roce. Samsung se v aktualizaci soustředil zejména na zvýšení kvality 3D skenů, která u první verze aplikace nebyla nijak valná.

Nově máte v aplikaci k dispozici přepínače pro skenování obličejů nebo objektů. A zatímco při skenování objektů jsme si nevšimli žádných změn, v případě skenování obličejů jsou rozdíly dost patrné. Pokud si se skenováním obličeje druhé osoby dáte načas a využijete vhodné světelné podmínky, budou naskenované obličeje velmi realistické. Je ale škoda, že ani po aktualizaci nemůžete se skeny dělat nějaké komplexnější úkony. Maximem je stále pouze převod do rotujícího GIFu, který můžete poslat v Messengeru nebo e-mailu. Export do formátů, které by pobraly PC editory nebo 3D tiskárny, stále chybí.

Představení smartphonů řady Galaxy Note10:

Skenovací aplikaci navíc i nadále vadí přesvětlená místa, tmavé okolí, odlesky či nejasné hranice mezi jedním a druhým objektem. Drobné plus získává aplikace za to, že při skenování už tak často nevypisuje chybová hlášení jako dříve. Novou verzi 3D skenneru stahuje bezplatně na Galaxy Storu, a to pro Galaxy Note10+