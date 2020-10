Samsung vyvinul displej s jemností 10 000 ppi. Uplatnění najde u virtuální reality

Samsung sice svůj zajímavě rozběhnutý segment brýlí virtuální reality Gear VR již dávno opustil, vývoj zařízení pro virtuální realitu však pokračoval i nadále. A jeho výsledkem je displejový panel s ultra vysokou jemností 10 000 ppi, na němž Samsung spolupracoval spolu s univerzitou Stanford. U smartphonů se přitom běžně setkáváme s jemností „pouhých“ 400 - 500 ppi.

Výsledkem snažení je nový typ OLED displeje s neskutečnou jemností 10 000 ppi, ze které budou těšit zejména zařízení určená pro virtuální realitu, která dosud trpí tzv. „screen door“ efektem. Při pohledu z blízka na současné displeje totiž vidíte mezery mezi jednotlivými pixely, což velmi zásadně ovlivňuje kvalitu sledovaného obrazu.

Vývojový tým vycházel z existujících návrhů pro ultratenké solární panely a využil i tzv. „světelnou rezonanci“. Nový typ OLED displeje využívá filmy vyzařující bílé světlo mezi dvěma reflexními vrstvami. Jedna je vyrobena ze stříbra a druhá z reflexního kovu, který je při pohledu pod mikroskopem nepatrně zvlněný. Světlo mezi těmito speciálními povrchy v nanoměřítku rezonuje, což ze zdroje bílého OLED světla produkuje různé barvy. Světelné vlny různých barev jsou poměrně malé, takže lze pomocí této metody efektivně vytvářet opravdu miniaturní „pixely“ a dosáhnout tak dosud nevídaných úrovní jemnosti.

Na světě je zatím jen prototyp pixel typu „proof-of-concept“, z něhož bude Samsung v brzké době vytvářet prototyp kompletního displejového panelu. Do sériové výroby má tedy nový typ displeje ještě daleko. Pokud by se však tato technologie dostala v budoucnu do komerčně dostupných produktů, mohlo by to způsobit revoluci celé řady odvětví. Mimo opravdu realistické virtuální reality by z nových displejů mohly těžit i obří televize a v konečném důsledku i segment smartphonů. Detaily k novému typu OLED displeje naleznete na stránkách Stanford University.