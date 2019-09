Samsung vyvinul fotosenzor ideální pro selfie kamery. Je tenký a má miniaturní pixely

Předhánění výrobců o to, kdo vyrobí fotosenzor s fyzicky co největšími jednotlivými pixely skončilo. Díky technologii zvané „pixel binning“ (zjednodušeně řečeno sečtení obrazové informace ze čtyř sousedících pixelů do jednoho) už nemusí být jednotlivé buňky senzoru tak velké.



Nový fotosenzor měří na délku necelého půl centimetru

Samsung se pochlubil novým fotosenzorem Isocell Slim GH1, který při celkovém počtu (rozlišení) 43,7 milionu pixelů obsahuje body o velikosti pouhého 0,7 mikronu. To umožnilo vytvořit mnohem menší komponentu, která nyní nalezne využití zejména pro selfie fotoaparáty umístěné jako „průstřel“ v ploše displeje.

Senzor bude schopen pracovat jak s plným rozlišením pro získání co nejprokreslenějších snímků v dobrém osvětlení, tak i s pixel binningem – tedy spojování informace ze čtyř pixelů do jednoho (Samsung této technologii říká Tetracell) ve zhoršených světelných podmínkách. U videa dokáže senzor zaznamenat 4K obraz snímkovací frekvencí 60 fps, podporována bude elektronická stabilizace. Senzor se začne vyrábět na konci letošního roku.