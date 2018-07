Samsung vyvinul RAM nové generace, 10nm LPDDR5 se dostane do Galaxy S10

Samsung oznámil úspěšné dokončení vývoje 10nm DRAM čipu LPDDR5 pro smartphony, tablety a automobilový průmysl. Nový standard je s datovým tokem až 6 400 Mb/s až 1,5× rychlejší, než současná generace pamětí LPDDR4X (4 266 Mb/s). Větší rychlost pamětí využijí služby, které jsou závislé na okamžitém zpracování dat, např. umělá inteligence, nahrávání UHD videí a jejích následná editace či přehrávání. Paměti najdou využití i autonomních vozidel, která musí ve zlomcích vteřiny vyhodnocovat tisíce údajů. Paměti jsou klíčové i pro budoucí nasazení technologií 5G.

Paměti LPDDR5 jsou energeticky efektivnější, než LPDDR4, dosahují to tím, že se u nich sníží napětí, pokud po nich procesor nepožaduje „nic náročného“. Paměti dostaly nový režim hlubokého spánku, který má být dvakrát efektivnější než u LPDDR4 používaný režim nečinnosti. Pokud se sečtou všechny přínosy, mají být paměti LPDDR5 celkově o 30 % energeticky efektivnější, než jejich předchůdce. No a co se týká samotné rychlosti přenosu dat, za jednu vteřinu LPDDR5 zvládne poslat až 51,2 GB dat!

Samsung je bude nabízet ve dvou variantách. 6 400Mb/s verze bude pracovat s napětím 1,1V, pomalejší 5 500Mb/s varianta bude mít maximální napětí 1,05V. Samsung má hotový prototyp 8GB LPDDR5 DRAM, který je složen z osmi 8Gb čipů LDPPR5. Jeho výrobu a nasazení nechává na případném zájmu ze strany ostatních výrobců smartphonů. Kde jinde by se však měly objevit rychlé mobilní paměti nové generace, než v jubilejním Galaxy S10?

