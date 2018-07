Samsung vyvinul vlastní výkonnou grafiku a zřejmě chystá herní smartphone

Samsung po letech vývoje podle konečně dokončil svou vlastní mobilní grafiku, kterou plánuje nasadit v budoucích čipsetech. Jedná se o výkonný grafický adaptér vyšší třídy, na němž Samsung spolupracoval s Chien-Ping Lu. Ten dříve pracoval při vývoji integrovaných grafických čipů u nVidie a následně přešel k návrhu mobilních grafik u MediaTeku.

I když Samsung na žádné zvěsti o vývoji samostatného GPU čipu nijak neregoval, ledy nakonec prolomil analytik Jon Peddie, který uvedl, že „se jedná o první návrh GPU nového typu za posledních deset let“, a dodal: „Samsung to může po grafické stránce postavit na stejnou úroveň, kde je nyní Apple. Jedinou otázkou však zůstává, kdy a kde se nový grafický adaptér poprvé ukáže“. Podle jeho slov „je návrh GPU natolik dobrý, že jej může Samsung uplatnit v každé platformě. Grafický adaptér může být ve všem, od kokpitů letadel až po superpočítače“.

Nová výkonná mobilní grafika by se mohla poprvé ukázat u čipsetů Exynos, kde však jihokorejci zatím licencují adaptéry Mali od ARM. Podle spekulací dokáže nový GPU čip dosáhnout lepšího poměru výkon na watt, a to díky architektuře, která sdružuje několik instrukcí do skupin, které mohou být provedeny v jednom výpočetním cyklu. Současný používaný přístup VLIW (Very Long Instruction Word) má totiž určité režijní náklady navíc.

Nový grafický čip se s největší pravděpodobností ukáže u Galaxy S10 nebo u nově vyvíjeného herního smartphonu, o kterém se začalo, shodou okolností, spekulovat teprve před pár dny. A pokud by jihokorejci herní mobil skutečně připravovali, vůbec bychom se nedivili. Herní smartphony již dnes nabízí Razer, Nubia, Asus i čínské Xiaomi. Ne, vždy se však nabídka setká s poptávkou...

Představení herního smartphonu Black Shark od Xiaomi: