Samsung za dva dny spustí betu Androidu Pie a ukáže rozhraní pro Galaxy F!

Samsung na zítřejší Keynote na vývojářské konferenci SDC spustí betaverzi Androidu Pie pro vybrané smartphony Galaxy. Potvrzení najdeme přímo v oficiální podpůrné aplikaci SDC18, která pro registrované účastníky konference v bodech zmiňuje celý její program. A v aplikaci najdeme i potvrzení ukázky uživatelského rozhraní skládacího Galaxy F!

V aplikaci se v rozkliknuté obrazovce New Galaxy UX dočtete: „Introducing Samsung Mobile's next UX. Explore the new Galaxy UX with Android 9.0 Pie (Beta Program), and see how a Foldable display creates a totally new experience.“ A to v překladu znamená: „Představujeme další verzi uživatelského rozhraní pro smartphony od Samsungu. Prozkoumejte nové rozhraní řady Galaxy s beta programem Androidu Pie a podívejte se na to, jak může skládací displej přinést úplně novou uživatelskou zkušenost“.

Hybrid se má skládat 7,3" displejem k sobě, na vnější straně pak zůstane 4,6" displej sloužící k ovládání zařízení v zavřeném stavu. Přístroj má být nabízen ve stříbrné barvě, která bude patrná na zádech i bocích. Přední část se skládacím displejem a minimálními rámečky má zůstat černá. Novinka má běžet na chystaném Snapdragonu 8150 a má dostat 512GB interní úložiště, které ještě rozšíříte microSD kartami. Údajně se počítá i s podporou dvou SIM karet.

Toto jsou hlavní novinky v Androidu Pie:

O tom, že Samsung spolu s updatem na Android Pie zaktualizuje i svou grafickou nadstavbu Samsung Experience, jsme vás již informovali. A zatímco první verze nepůsobila dvakrát poutavě, screenshoty z poslední neveřejné bety už vypadají daleko slibněji. Samotná beta Androidu 9.0 však bude zřejmě opět omezena pouze na vybrané státy. V minulosti byla beta připravované ROM s novým Androidem spuštěna jen v Jižní Koreji, USA a ve Velké Británii.

Zdroj Sammobile