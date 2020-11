Samsung začne nabízet One UI 3 již od listopadu. Prvně jej dostanou topmodely

Samsung na svých webových stránkách věnovaných prostředí One UI potvrdil dostupnost nejnovější verze grafické nadstavby One UI 3. Podle vyjádření na webu se One UI 3 dostane do smartphonů řady Galaxy již od listopadu, což vypadá na to, že před koncem roku by mohla běžet nejnovější verze nadstavby od Samsungu spolu s Androidem 11 již na několika topmodelech řady Galaxy.

S ohledem na postupné rozšiřování betaverze očekáváme update s nadstavbou One UI 3 jako první u řady Galaxy S20 a následně u řady Galaxy Note20. Samsung na svých stránkách ještě explicitně zmiňuje modely Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 a také Galaxy Tab S7. A to by měly být všechny modely, na které se update dostane v první vlně.

Mezi největší změny, které nová nadstavba přinese, patři upravená podoba rozhraní zástupců rychlého spuštění v horní liště. V horní liště půjde posuny do stran rychle přepínat mezi různými multimediálními přehrávači, dynamická zamykací obrazovka může zobrazovat tapety až z deseti kategorií. A drobnými změnami a úpravami projde i zabezpečená platforma Knox, aplikace Smart Switch a také režim Flex Mode.

Redakční představení Samsungu Galaxy Z Fold2:

Funkce Multi-Active Window, která umožňuje současné zobrazení až tří aplikací najednou, bude nepatrně přepracována, aby byl multitasking ještě intuitivnější. Funkce Dual Preview (pořízená fotka zobrazená na vnějším displeji) či focení selfie zadní kamerou u Galaxy Z Fold2 se dostane i do první generace Galaxy Fold. Samsung zmiňuje i funkci View Adjustment, která bude fungovat u Galaxy Z Fold2. Při přecházení z vnějšího na vnitřní displej (a obráceně) se má funkce starat o co nejplynulejší přeskupení prvků v aktuálně zobrazené systémové aplikaci.

V nové verzi nadstavby se počítá s videohovory, v rámci kterých budete moci na fullscreenu místo své reálné podoby použít avatar AR Emoji. Kdy do Česka dorazí One UI 3, zatím není jasné. Očekáváme, že by se tak mohlo stát nejpozději do Vánoc. Jakmile budeme znát přesný harmonogram updatů platný pro Česko, budeme vás informovat.

Zdroj Samsung