Samsung začne v Evropě prodávat 128GB Galaxy S10+ s keramickými zády

Zní to až neuvěřitelně, ale Samsung začne s roční odmlkou ve vybraných zemích Evropy nabízet loňský model Galaxy S10+ ve 128GB variantě s keramickými zády. Již od loňského představení „es desítek“ se v Česku keramická varianta nabízela, ovšem pouze v kombinaci s 1TB interní pamětí. A ta se dá v Česku sehnat ještě nyní, a to v bílé (Ceramic White) nebo v černé (Ceramic Black) za 24 990 Kč.

Jen o tisícovku levněji je naceněn skleněný Galaxy S10+, na něhož stále platí jarní slevová akce. Po zadání slevového kódu samsung4500 dostanete slevu ve výši 4 500 Kč, takže telefon ve finále vyjde na 18 990 Kč. Bude tedy zajímavé sledovat, jak Samsung nacení keramickou edici 128GB varianty. Ta bude hardwarově stejná jako běžně prodávaná verze, lišit se bude jen keramickými zády, která jsou odolnější, než skleněné kryty, o čem jsme se mohli i sami přesvědčit.

Proč však Samsung otálel rok, než do Evropy přesměroval zásoby 128GB keramické varianty, je nám však záhadou. Na druhou stranu se může jednat o dočasnou akci pro některého z Evropských operátorů, takže je možné, že se keramická verze dostane jen do několika zemí v Evropě. Zda se to bude týkat i Česka, zatím není jasné.

Crashtest keramických zad Samsungu Galaxy S10+:

Zdroj Twitter