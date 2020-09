Samsung zahájil updaty na One UI 2.5 pro modely řady Galaxy S10 a Galaxy Note10

Po řadě Galaxy S20 se nová verze grafické nadstavby dostane i do dalších modelů. Rozhraní One UI 2.5, které si odbylo premiéru u řady Galaxy Note20, se v těchto dnech pomalu přesouvá i na starší modely řad Galaxy S10 a Galaxy Note10. Mezi brzy aktualizované telefony bude patřit i Galaxy Note10 Lite, byť se jeho aktualizace prozatím zasekla ve Španělsku, odkud se zatím dále nerozšířila.

Do Česka aktualizace zatím nedorazila, je to však jen otázkou času. Aktualizační balíček přinese podporu bezdrátového režimu DeX a vylepšení v režimu Pro Video, v němž si můžete nově vybrat např. mikrofon určený pro nahrávání zvuku (včetně externího přes USB nebo Bluetooth). Ve fotorežimu Single Take můžete nastavit dobu trvání záznamu (5 - 15 vteřin), mezi další novinky patří rozdělená klávesnice v režimu na šířku displeje či „nálepky Bitmoji“, které lze nově aplikovat na Always On displej. Součástí updatu je i zářijová aktualizace zabezpečení.

Aktualizace na One UI 2.5 je zřejmě poslední větší aktualizací před vydáním ROM s Androidem 11, a je dobře, že jihokorejci bonusový software postupně dostávají i na své starší modely. Ty si navíc užijí o něco delší softwarovou podporu, protože Samsung nedávno oznámil, že zpětně od řady Galaxy S10 připraví pro vybrané modely řady Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Tab a Galaxy Z tři generace systémových updatů Androidu.

