Samsung zahájil výrobu mobilních čipsetů 6nm a 7nm EUV procesem v továrně V1

Samsung ve své továrně V1 v jihokorejském Hwaseongu zahájil masovou výrobu polovodičů 6nm a 7nm technologií s litografií EUV (Extreme Ultra Violet). Výrobní linka, na které se začalo pracovat přesně před dvěma lety je tak úplně první, která je primárně navržena na výrobu s využitím EUV litografie. Testovací výroba byla zahájena ve druhé polovině loňského roku, první vyrobené mobilní čipy se dostanou ke koncovým zákazníkům ještě v prvním čtvrtletí letošního roku.

Továrna V1 je připravena i do budoucna, počítá se u ní s výrobou až ve 3nm technologii. Současně zvolené výrobní procesy s EUV litografií mají být výraznou investicí do budoucna, zejména s ohledem na rostoucí poptávku v segmentech 5G, umělé inteligence a chytrých automobilů. Do konce roku 2020 budou celkové investice do továrny na úrovni šesti miliard dolarů (bezmála 140 miliard korun), přičemž Samsung očekává, až do konce roku 2020 se kapacita výrobních EUV procesů oproti současnému stavu ztrojnásobí.



V továrně V1 se bude v příštím roce vyrábět i modem Snapdragon X60, a to 5nm technologií

Samsung bude v nové továrně od příštího roku vyrábět i modem Qualcomm Snapdragon X60. A to pomocí již dotažené 5nm technologie. Modem nabídne rychlost stahování až 7,5 Gb/s a rychlost odesílání až 3 Gb/s. Oproti současné generaci Snapdragon X55 bude mít modem zejména nižší spotřebu, což je u mobilních zařízení velmi důležité. Modem bude podporovat současné zpracování signálů, jak pod hranicí 6 GHz, tak i mmWave nad 24 GHz. Lze předpokládat, že tento modem bude součástí iPhonů plánovaných na rok 2021.

Samsung má v současné době šest polovodičových továren. Tři v Hwaseongu, dvě v jihokorejském Giheungu a jednu v americkém Austinu. V zámoří je maximem 11nm proces (továrna S2), v případě Jižní Koreje je rozpětí výrobních procesů rozsáhlé. Továrna 6 vyrábí polovodiče méně efektivními 180-65nm procesy, maximum S1 je zase 8nm. Pro mobilní zařízení je důležitá i továrna S3, která produkuje čipsety 10nm výrobní technologií a do budoucna i nižšími, resp. energeticky efektivnějšími, procesy.

Zdroj Samsung News