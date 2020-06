Samsung zareaguje na kritiku. Připravuje S20 Lite, který poběží na Snapdragonu

Vypadalo to jako mlácení prázdné slámy, které stejně nikam nepovede. Poslední posledních informací však Samsung připravuje alespoň částečnou reakci na kauzu Exynos vs. Snapdragon, která nedávno vyústila v petici čítající necelých 45 tisíc podpisů. A to zejména od evropských uživatelů. Někteří z nich totiž nejsou spokojeni s výkonem, zahříváním či spotřebou energie u svých modelů s Exynosem ve srovnání s americkými modely běžících na Snapdragonech. A jako částečnou útěchou bude pro tyto uživatele chystaný model Galaxy S20 Lite.

Pro čtvrtý model řady Galaxy S20 se používá interní označení „Galaxy S20 Fan Edition“, soudě podle označení SM-G780 se bude jednat o nástupce Galaxy S10 Lite, který používá označení SM-G770, Na jednu stranu to tedy vypadá na „vyslyšení“ přání zákazníků, na druhou stranu Samsung jen pokračuje ve stejných šlépějích. Proč stejných? Již letošní Galaxy S10 Lite běžel na Snapdragonu 855 (recenze zde), a pokud zachová Samsung analogickou strategii, poháněl by Galaxy S20 Lite Snapdragon 865.

Jenže, uvedení tohoto modelu na trh bude ještě nějaký ten pátek trvat. Pokud se spekulace potvrdí, měl by se S20 Lite s podobným fotografickým výkonem jako stávající „es dvacítky“ a čipsetem od Qualcommu začít prodávat až začátkem příštího roku. Ostatně, letošní Galaxy S10 Lite byl představen 3. ledna, tedy několik měsíců před premiérou řady Galaxy S20. A zatímco v lednu jsme jej brali jako překlenovací model, S20 Lite by mohl být určen pro ty, kterým letošní es dvacítky příliš „nesedly“.

Připravovaný telefon by měl dostat minimálně 128GB úložiště a nabízet by se měl ve 4G i 5G variantě. Po vybalení z krabice v něm poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.5, která bude oznámena až v srpnu, a to u tabletofonů řady Galaxy Note20.

Zdroj Sammobile