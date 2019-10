Samsung zařízl Linux on DeX. Otevírají se tak dveře pro virtualizaci Windows 10!

Pro fanoušky funkce Linux On DeX máme nelichotivou zprávu. Ve chvíli, kdy všichni uživatelé čekali na to, že se aplikace konečně dostane z dlouhodobé betaverze, přišel šok. Samsung prostřednictvím e-mailu všem „beta testerům“ oznámil, že děkuje za zpětnou vazbu, a že veškeré práce na projektu končí. Linux on DeX tedy u nových zařízení již nebude podporován (počínaje řadou Galaxy Note10), a vyhráno nemají ani stávající uživatelé.

Linux on DeX totiž již od novější verze Androidu nebude podporován vůbec, konkrétně od betaverze Androidu 10. Pokud se rozhodnete, že nebudete kvůli aplikaci Linux on DeX upgradovat software telefonu, moc vám to nepomůže. Aplikace si vždy kontroluje, zda používáte poslední verzi softwaru, a pokud existuje novější, nespustí se, dokud si nový update nenainstalujete. Stávající uživatelé Linux on DeX tak mají před sebou ještě minimálně pár měsíců používání. A pokud jste Linux on DeX tak „trochu zaspali“, můžete si jej i po ukončení podpory stále nainstalovat. Stačí postupovat podle těchto instrukcí.

To, že Samsung nepočítal s podporou Linux on DeX u nových modelů řady Galaxy Note10 a u tabletu Galaxy Tab S6, bylo určitým vodítkem k blížící se změně. A ta bude zřejmě obrovská! V itineráři blížící se akce Samsung Developer Conference 2019 je totiž zařazeno preview funkce Microsoft WVD (Windows Virtual Desktop), která poběží v DeXu! Samsung tedy chystá aplikaci pro DeX, která při spuštění otevře Windows 10 na Cloudu. A my budeme zvědavi na to, jak dokáže Samsung virtuální desktop efektivně provázat s Androidem.

Linux on DeX měl jen epizodní roli, Samsung jeho vývoj ukončil: