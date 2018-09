Samsung zítra otevře nový brandstore v Ostravě. Galaxy S9 bude o 7 tisíc levnější

Samsung již zítra, 7. září, otevře svou osmou značkovou kamennou prodejnu v ČR. Stane se tak v Ostravě, v nákupním centru Forum Nová Karolina. Brány nové prodejny se otevřou v 10:00 hod, a pro první zákazníky jsou připraveny smartphony a QLED televize s výraznou slevou.

U loňských vlajkových modelů Galaxy S8 a Galaxy S8+ vám Samsung na prodejně v pátek sleví rovných 6 000 Kč, v případě letošních Galaxy S9 a Galaxy S9+ dokonce ještě o tisícovku více. Nejedná se o žádnou formu cashbacku, takže rovnou zaplatíte sníženou cenu. Koncové částky zmiňovaných modelů na ostravské prodejně budou po uplatnění slevy následující:

Galaxy S8 - 11 990 Kč

Galaxy S8+ - 12 990 Kč

Galaxy S9 - 14 990 Kč

Galaxy S9+ - 17 490 Kč

Akce platí pro zákazníky v ostravské prodejně po celý den (tj. 7. září), ovšem pouze do vyprodání zásob. Mimo to Samsung od 7. do 10. září u vybraných partnerů spouští akci „Back to School“, v rámci které můžete pořídit „es osmičky“ o pět tisíc korun levněji oproti doporučené prodejní ceně. Akce, která platí u všech větších prodejců elektroniky, nastaví koncové ceny telefonů takto:

Galaxy S8 - 12 990 Kč

Galaxy S8+ 13 990 Kč

Je důležité upozornit, že v jednu chvíli můžete uplatnit pouze jednu slevu. Na ostravské prodejně tak obě slevové nabídky u Galaxy S8 a Galaxy S8+ nezkombinujete. Sleva na QLED televize je stanovena paušálně na 15 procent.

