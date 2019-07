Samsung zítra uvede nový tablet Galaxy Tab S6, hodinky Active 2 oznámí 5. srpna

Samsung si na 7. srpna do New Yorku zcela jistě neschová všechny novinky, některé z nich postupně představí online, a to v průběhu dvou akcí Digital Unpacked. Ta první je naplánována již na zítřek 31. července od 16:00 hod. středoevropského času. Na webových stránkách Samsungu bude možné sledovat živý stream. Druhá akce Digital Unpacked se uskuteční 5. srpna ve stejný čas. V rámci představovací akce se ukáže vždy jeden nový produkt, a Samsung teaser videem dost jasně naznačuje, o jaké novinky se bude jednat.

Digital Unpacked eventy nám nejprve představí nový tablet Galaxy Tab S6 a ve druhém klání pak chytré hodinky Galaxy Watch Active 2. Oba nové produkty tak budou „venku“ o něco dříve, než tabletofony řady Galaxy Note 10, které budou pro Samsung stěžejním želízkem v ohni pro druhou polovinu letošního roku.

Co má Samsung v rukávu? Zcela jistě nový tablet a hodinky: