Samsung znovu naznačuje, že 20. února konečně představí skládací smartphone

Samsung příští týden ve středu představí modely řady Galaxy S10 a zřejmě také komerční verzi skládacího hybridu Galaxy F. Již v polovině ledna Samsung na billboardech v Paříži rozkřikoval „Budoucnost je rozkládací“, a k tomu připojil datum 20. února.

Samsung nyní vydal lákací video na Twitteru, kde používá stejný slogan „미래를 펼치다 이월 이십일“. V překladu do angličtiny znamená „The future unfolds, volně přeloženo do češtiny zase: „Budoucnost je rozkládací“. Korejské písmo Hangul ve videu roluje jako na zahnutém displeji, stejně jako datum 20. února 2019, což je neklamná známka toho, co nás již za pár dní čeká. Ukáže nám Samsung konečně design finálního produktu? Dostane se i do ČR, a pokud ano, kolik vlastně tento skládací hybrid bude stát?

Lákací video na Unpacked 2019, kde by se mohl ukázat skládací Galaxy F: