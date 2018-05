Samsung zřejmě uspíší Galaxy Note 9. Nový tabletofon má ukázat již v červenci

Samsung tradičně představuje nové modely řady Galaxy Note na přelomu srpna a září. Letos bychom se však měli dočkat změny. Připravovaný tabletofon Galaxy Note 9 má být o měsíc uspíšen. Na vině jsou podle všeho neuspokojivé prodeje současných Galaxy S9 a Galaxy S9+. Samsung sice nedávno na domovském trhu v Jižní Koreji překonal metu 1 milionu prodaných Galaxy S9, ovšem z globálního pohledu jsou prodeje zřejmě pod očekávanými hodnotami.

Připravovaný tabletofon Galaxy Note 9 si tak má odbýt dvou premiéru již koncem července, přičemž na trh se zřejmě dostane již v polovině srpna. To Samsungu umožní vnést do segmentu nejdražších telefonů „svěží vítr“ a povzbudit tak prodeje těch nejvybavenějších zařízení. Druhým důvodem může být i zářijové představení nových iPhonů, na které by se Samsung s Notem 9 nachystal „s předstihem“.

Soudě podle informací z jihokorejského zdroje to navíc vypadá, že Samsung uspíší i všechny další klíčové modely pro rok 2019. Jubilejní Galaxy S10 má spatřit světlo světa již v lednu (namísto únorového MWC), bude však riskovat to, že jej brzy zastíní další novinka.

Samsung totiž plánuje v únoru v Barceloně představit několikrát odložený skládací smartphone. V prvních měsících od představení Galaxy X by se však mělo jednat o model s výrazně omezenou dostupností, zřejmě pouze na Jižní Koreu. A až tam se ukáže, zda má vůbec smysl vyrazit se skládacím telefonem dobývat zbytek světa.

Toto je stávající generace - tabletofon Galaxy Note 8:

Zdroj KoreaHerald