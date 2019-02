Samsung zuří. Norové pustili do televize reklamu na Galaxy S10+ o den dříve

Opravdu kuriózní situace se odehrála v Norsku, kde za informačním únikem týkající se řady Galaxy S10 stojí místní televizní kanál TV2. Ten totiž pustil do éteru reklamu na Samsung Galaxy S10+, ovšem s jednodenním předstihem. Televizní upoutávka tak láká na smartphone, který ještě nebyl představen, a Samsung může nad horlivostí televizního kanálu jen nevěřícně kroutit hlavou.

Tedy, ne že bychom v reklamě viděli nějakou novinku. Vše podstatné víme již z dřívějších bohatých úniků, a reklama většinu podstatných detailů potvrdila. Třeba období předobjednávek, které má trvat od zítřka až do 7. března. O den později se telefony dostanou do běžného pultového prodeje. Součástí předobjednávek, alespoň v Norsku, budou bezplatně přiložená sluchátka Galaxy Buds, která půjde dobít přímo ze zad „es desítek“. Na co se u nových smartphonů můžete těšit, napoví tento souhrnný článek.

Televizní reklama na Galaxy S10+ v Norsku vyšla o den dříve: