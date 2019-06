Samsung zůstává jedničkou mezi výrobci displejů. Konkurenci ujíždí o parník

Podle agentury IHS Markit si Samsung v prvním čtvrtletí zachoval pozici největšího výrobce mobilních displejů na světě. A to i přes meziroční 6,6% pokles. Samsung tak na trh dostal displeje v hodnotě 3,4 mld. dolarů, což odpovídá 40,2 % tržního podílu.

Druhou příčku drží uskupení JDI (Japan Display složené z firem Hitachi, Sony a Toshiby), které uzmulo 12,3 % trhu s mobilními displeji, největším skokanem je však společnost BOE. Před pár lety ještě úplně neznámá firma se se svými 11,9 % dotahuje na JDI, ve druhém čtvrtletí by ji podle analytiků měla hravě přeskočit. BOE meziročně téměř zdvojnásobilo podíl na trhu zejména díky výrobě OLED panelů pro Huawei Mate 20 Pro.

Pokud bychom ze statistik vyjmuli pouze OLED panely, drží si Samsung více než 80% podíl, a to zejména díky integraci OLED displejů, mimo vlajkových modelů řad Galaxy S a Galaxy Note, i do levnějších smartphonů řady Galaxy A. A právě tento trend chtějí následovat i další výrobci, zejména proto, že OLED displeje nemají problém s optickými poddisplejovými čtečkami otisků prstů. Největší jihokorejský konkurent Samsungu, společnost LG, se do žebříčku TOP3 výrobců mobilních displejů nedostala.

Řada Galaxy S10 používá Dynamic AMOLED od Samsungu:

Zdroj KoreaHerald, Yna