Samsung zvažuje odkup části akcií ARM. Chce platit méně za využívání patentů

Jihokorejský Samsung zvažuje, že odkoupí část akcí firmy ARM, zhruba mezi třemi až pěti procenty. Očekává se, že podobná procenta přihodí i další zájemci, by znamenalo, že firmu povede konsorcium zástupců několika významných hráčů na trhu. Samsung si od toho slibuje snížení poplatku za využívání patentů u rámci čipsetů založených na platformě ARM, jmenovitě designových návrhů procesorových jader Cortex a grafických čipů Mali.

Samsung tyto návrhy využívá při výrobě svých čipsetů pod značkou Exynos, jihokorejci museli platit ARM poplatky i tehdy, když do Exynosů integroval vlastní jádra Mongoose. Museli totiž použít sdílenou instrukční sadu od ARM. Samsung sice vývoj vlastních procesorových jader zařízl, ovšem čipsety Exynos bude vyrábět i nadále. A jednorázová transakce mu z dlouhodobého pohledu může ušetřit nemalý finanční obnos.

Samsung se o ARM nezajímá sám, již dříve jeho odkup zvažoval Apple, aktuálně je k dotažení obří transakce nejblíže Nvidia. Jenže, hodnota ARM podle současného vlastníka SoftBank přesahuje 41 miliard dolarů! ARM s Nvidií jsou sice v pokročilých fázích vyjednávání, ovšem nic zatím odklepnuto nebylo. Analytici odhadují, že v případě úspěšné transakce by mohl SoftBank inkasovat přes 55 miliard dolarů, tedy o dvě třetiny více, než za kolik firmu ARM koupila SoftBank před čtyřmi lety.

Pokud by chtěl některý z mobilních výrobců odkoupit 100 procent akcií, je velmi pravděpodobné, že by tato transakce nemohla být schválena. Procesory od ARM jsou v celé řadě chytrých zařízení, od mobilů přes pračky až po automobily, a pokud by měl nad vším kontrolu jen jeden konkrétní výrobce, zavánělo by to monopolem. Samsung tak zřejmě zvolí cestu vlastnictví minoritní části akcí, což se mu vyplatilo již v minulosti. V roce 2012 odkoupil 3% podíl v holandské firmě ASML, která jako jediná na světě dodává potřebné vybavení pro výrobu polovodičů pomocí EUV (Extreme UltraViolet) technologií.

Zdroj Koreatimes