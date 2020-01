Samsungu loni klesly zisky o polovinu. Obrat k lepšímu se čeká v letošním roce

Samsung vydal finanční výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku, a pohled na celý rok 2019 ukazuje, že oproti roku 2018 jihokorejcům klesly zisky o 53 procent! Samotné poslední čtvrtletí letošního roku se přitom, co do prodejů, meziročně nijak výrazně neliší. Samsungu se však ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2018 propadl operační zisk, a to o rovnou třetinu.

Již loni v březnu bylo zřejmé, že Samsung nečeká nějak finančně úspěšný rok, Samsung vykázal nejmenší čtvrtletí zisk za poslední tři roky, došlo k poklesu zájmu o polovodiče a vypadly tradiční „držáky“ v podobě NAND a DRAM pamětí. Klesla po nich poptávka, a došlo také k výraznému poklesu ceny. V posledním čtvrtletí loňského roku se Samsung navíc potýkal s malou poptávkou po zobrazovacích panelech. Na druhou stranu výrobce evidoval slušné prodeje vlajkových telefonů a zvýšenou poptávku po paměťových čipech určených pro mobilní telefony a servery.



Tabulka finančních výsledku Samsungu rozdělená podle divizí a jednotlivých čtvrtletí ve srovnání s předchozími roky. Mobilní divizi hledejte pod zkratkou IM

Čistě mobilní divize si meziročně přilepšila, rekordní třetí čtvrtletí 2019 však nepřekonala. Stojí za tím zejména to, že vlna zájmu o Galaxy Note10 přeci jen už trochu opadla, resp. z větší části spadala právě do třetího čtvrtletí. Dařilo se však alespoň modelům řady Galaxy A. Samsung v letošním roce očekává výrazně lepší finanční výsledky, pod které se má podepsat rostoucí zájem o 5G smartphony a síťové vybavení. Mělo by také dojit ke zvýšení cen v segmentu polovodičů.

Zdroj Samsung News