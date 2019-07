Samsungu s předstihem unikají hodinky Galaxy Watch Active 2 bez otočné lunety

Samsung připravuje další model hodinek, tentokrát se jedná o nástupce Galaxy Watch Active. Hodinky označené jako Galaxy Watch Active 2 tak budou dalším modelem na pomezí fitness náramků a chytrých hodinek. Na otočnou lunetu se opět nedostane, takže čekejte spíše kompaktnější kruhové tělo, které bude k dostání ve dvou velikostech - 40 a 44 mm. Klávesa Home na pravém boku bude kruhová, červený kruh, který bude její součástí, by mohl sloužit jako nahrada LED diody. Oválné boční tlačítko vás bude vracet zpět.

Hodinky budou k dostání ve Wi-Fi a LTE variantě. V případě prvním bude uvnitř integrována 237mAh baterie, v případě druhém naroste kapacita akumulátoru až na 340 mAh. Hodinky samozřejmě poběží na Tizenu, a to včetně grafické nadstavby One UI 1.5. Všechny doposud aktualizované hodinky od Samsungu běží na One UI 1.0, takže v rámci prostředí očekáváme minimálně několik drobných změn a novinek. Představení hodinek Galaxy Watch Active 2 by se mohlo odehrát již v srpnu, a to po boku tabletofonů řady Galaxy Note 10.

Představení aktuální generace hodinek Galaxy Watch Active:

Zdroj Sammobile