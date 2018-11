Samsungu se musí povést Galaxy S10, jinak jej čeká krize. Pomoci má i 6 foťáků

Mobilní divize Samsungu ve třetím čtvrtletí zaznamenala v operačním zisku meziroční pokles o 10 %. A v mezičtvrtletním srovnání byl propad dokonce třicetiprocentní. Podle jihokorejského zdroje rozhodne příští rok. Buď se Samsung udrží na špici, nebo mu začne pomalu ujíždět vlak. V případě druhé možnosti by mohla znovu nastat situace, v níž se kdysi ocitla finská Nokia.

Jeden rozdíl zde však přeci jenom je. Nokia nedokázala flexibilně reagovat na požadavky zákazníků a na dravou konkurenci. A jakmile si svou chybu finové uvědomili, bylo již pozdě. U Samsungu je rozdíl ten, že si výrobce svou situaci uvědomuje.

Podle zdroje z firmy „největší problém spočívá v nepružném rozhodovacím systému, který společnosti znemožňuje najít inovativní nápady a řešení“. Insider ze Samsungu potvrdil i to, že byl šéf mobilní divize, DJ Koh, kritizován za oslabování konkurenceschopnosti smartphonů od místopředsedy Samsung Electronics, Lee Jae-yonga. Stalo se tak v průběhu jeho návštěvy v jednom z evropských brandstorů.

A zatímco v Evropě situace pro Samsung (zatím) není nijak vážná, v Asii na dvou největších trzích prohrává na celé čáře. V Indii byl kdysi lídr trhu přeskočen Xiaomi, v Číně je jeho podíl na trhu dokonce pod jedním procentem! A proto Samsung veškeré naděje vkládá do jubilejního Galaxy S10. Nově se hovoří o tom, že by telefon dostal hned čtyři různé varianty. Každá má být cílena na jinou cílovou skupinu. Nejvybavenější verzi se přezdívá Beyond X. Má dostat 6,7" zakřivený Super AMOLED, podporu 5G a hned šest fotoaparátů. K duální selfie kameře se přidá čtyřnásobný fotoaparát na zádech.

Druhým želízkem v ohni mají být v několikaletém horizontu skládací hybridy, kterým chce Samsung postupně vybudovat jméno. A odhady jsou zatím hodně optimistické. Samsung chce v první polovině roku 2019 dodat na trh milionů skládacích Galaxy F (s cenou zřejmě přes 50 tisíc Kč). A pokud bude odezva uživatelů pozitivní, vyrobí další kusy.

Galaxy S10+ by mohl nabídnout vysouvací konstrukci ve stylu Oppo Find X:

Zdroj KoreaHerald, WSJ