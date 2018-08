Samsungu se v Číně vůbec nedaří. Uvažuje o zavření tamní továrny (aktualizováno)

Aktualizováno o kompletní vyjádření Samsung Electronics:

S ukončováním výroby v závodu v čínském Tiencinu to nebude tak žhavé – Reuters nepřinesl kompletní citaci Samsungu. "Celý trh chytrých mobilních zařízení zaznamenává pomalejší růst, proto se Samsung nyní zaměřuje na zvýšení efektivnosti provozu své čínské společnosti Tianjin Samsung Telecom Technology. Žádné rozhodnutí o ukončení provozu závodů v Tiencinu nebylo přijato," upřesňuje David Sahula, tiskový mluvčí Samsung Electronics Czech and Slovak.

Původní znění článku:

Každý výrobce má svůj trh nebo region, kde se mu daří a odbyt zde je pro něj klíčový. Obvykle je to země, kde je daný výrobce doma. A naopak, pro konkurenční značky z jiných zemí to bývá nehostinné území. Beze zbytku to platí pro Samsung a jeho působení v Číně, kde se mu v posledních letech vůbec nedaří.

Jihokorejská značka, která je stále globální jedničkou, neudržela v Číně tempo se vznikajícími a rychle expandujícími čínskými značkami. Zatímco ještě před pěti lety patřil Samsungu v Číně zhruba 20% tržní podíl, dnes to není ani 1 %. Celý domovský trh mají rozparcelovaný čínské značky a pouze něco málo přes 10 % ponechaly americkému Applu.

Galaxy Note 9 by díky velkému displeji a stylusu mohl mít v Číně úspěch:

Samsung samozřejmě na tyto tržní změny musí reagovat. Podle agentury Reuters společnost nyní zvažuje uzavření čínské továrny na výrobu smartphonů, která sídlí v severočínském patnáctimilionovém městě Tiencin. Hlavním důvodem je pokles prodeje v Číně vyráběných zařízení, nezanedbatelnou položkou jsou ale i zvyšující se mzdové náklady. Čína už pro zahraniční výrobce zdaleka není tak levnou montovnou jako před několika lety.

Samsung zatím definitivní rozhodnutí o uzavření jedné ze svých dvou čínských továren nepotvrdil. Pro agenturu Reuters pouze uvedl, že se zaměří na zvýšení konkurenceschopnosti a efektivitu provozu. Čínská pobočka Samsung Telecom Technology Tianjin ročně vyrobí 36 milionů mobilů. Hlavní část výroby kromě domovské Koreje, kde kompletuje pouze vlajkové modely, nyní Samsung soustřeďuje ve Vietnamu a v Indii.