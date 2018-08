Samsungu se v Číně vůbec nedaří. Uvažuje o zavření tamní továrny

Každý výrobce má svůj trh nebo region, kde se mu daří a odbyt zde je pro něj klíčový. Obvykle je to země, kde je daný výrobce doma. A naopak, pro konkurenční značky z jiných zemí to bývá nehostinné území. Beze zbytku to platí pro Samsung a jeho působení v Číně, kde se mu v posledních letech vůbec nedaří.

Jihokorejská značka, která je stále globální jedničkou, neudržela v Číně tempo se vznikajícími a rychle expandujícími čínskými značkami. Zatímco ještě před pěti lety patřil Samsungu v Číně zhruba 20% tržní podíl, dnes to není ani 1 %. Celý domovský trh mají rozparcelovaný čínské značky a pouze něco málo přes 10 % ponechaly americkému Applu.

Galaxy Note 9 by díky velkému displeji a stylusu mohl mít v Číně úspěch:

Samsung samozřejmě na tyto tržní změny musí reagovat. Podle agentury Reuters společnost nyní zvažuje uzavření čínské továrny na výrobu smartphonů, která sídlí v severočínském patnáctimilionovém městě Tchien-ťin. Hlavním důvodem je pokles prodeje v Číně vyráběných zařízení, nezanedbatelnou položkou jsou ale i zvyšující se mzdové náklady. Čína už pro zahraniční výrobce zdaleka není tak levnou montovnou jako před několika lety.

Samsung zatím definitivní rozhodnutí o uzavření jedné ze svých dvou čínských továren nepotvrdil. Pro agenturu Reuters pouze uvedl, že se zaměří na zvýšení konkurenceschopnosti a efektivitu provozu. Čínská pobočka Samsung Telecom Technology Tianjin ročně vyrobí 36 milionů mobilů. Hlavní část výroby kromě domovské Koreje, kde kompletuje pouze vlajkové modely, nyní Samsung soustřeďuje ve Vietnamu a v Indii.