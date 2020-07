Samsungu unikají na videu Galaxy Buds Live. Můžeme se těšit i na podporu ANC!

Samsung má sice v plánu 5. srpna představit spoustu mobilních novinek, o většině z nich toho ale už nyní víme poměrně hodně. To platí i pro Galaxy Buds Live, která mají vypadat úplně jinak, než dosavadní Buds a Buds+. Zcela bezdrátová sluchátka ve tvaru fazolí si budete nasazovat na ušní skořepu, resp. přímo na zvukovod (nikoliv do něj jako u Budsů), a fazolku na svém místě udrží samotné tvarování vašeho ucha.

Na videu níže můžete vidět sluchátka ve třech barevných variantách - černé, bílé a bronzové (Mystic Bronze), a to včetně přenositelných pouzder, z nichž se sluchátka současně dobíjejí. Součástí videa je i slogan „Keep the noise out. Let the sound in“ (v překladu: „Nechte hluk venku, propuste zvuk dovnitř“), což můžeme brát jako faktické potvrzení ANC, tj. aktivní redukce šumu. A to je funkce, která u zcela bezdrátových sluchátek od Samsungu, doposud chyběla. Pokud se spekulace potvrdí, mají Galaxy Buds Live stát méně než 150 dolarů, tj. méně než 3 500 Kč.

Zdá se, že bude mít Samsung po letech konečně přímou, byť jinak tvarovanou, konkurenci pro AirPods Pro. Jak dobře budou sluchátka držet v uších při běhání? Jak kvalitní hudební poslech a výdrž na jedno nabití od nich máme očekávat? Vše podstatné bychom se měli dozvědět zhruba za dva týdny.

Zdroj Twitter