Samsungu unikla roadmapa tabletů a nositelností. Těšte se na Galaxy Tab S5

U Samsungu zatím máme jisté jen jedno - 7. srpna v New Yorku představí jihokorejci novou generaci tabletofonu Galaxy Note 10. Spolu s ním by však mohl být představen i očekávaný tablet Galaxy Tab S5 s podporou dotykového pera S Pen, tedy alespoň podle uniklé roadmapy. Současná generace Galaxy Tab S5e je jen jeho nepatrně ořezaným předvojem.

Pokud budeme roadmapě věřit, má Samsung představit Tab S5 ve třetím čtvrtletí, což odpovídá srpnovému eventu Unpacked. Na něm by měla být znovupředstavena i upravená verze skládacího Galaxy Fold, takže novinek bude v New Yorku zřejmě dost a dost. Samotný Tab S5 má oproti Tab S5e přinést zejména větší výkon daný čipsetem Snapdragon 855, větší RAM a podporu stylusu S Pen.

Na třetí čtvrtletí je v plánu i tablet Galaxy Book 3 s Windows 10, který se k nám zřejmě nedostane. Současná generace Galaxy Book 2 se totiž prodává jen v USA. V září se pak máme dočkat odolného desetipalcového tabletu Galaxy Tab Active 3. U všech modelů s Androidem se počítá i s podporou desktopového rozhraní DeX, jako ideální datum představení se u těchto produktů jeví zářijový veletrh IFA v Berlíně.

Ve třetím čtvrtletí má být oznámena i nová generace hodinek Galaxy Watch 2, a to ve dvou velikostech - 40 a 44 mm. Stejné rozměry byly dříve přisuzovány i hodinkám Galaxy Watch Active 2, takže bude zajímavé sledovat, zda se dočkáme obou modelů, nebo jen nástupce jednoho z nich. Přikláníme se spíše ke druhé variantě, Galaxy Watch už mají za sebou rok na trhu, Watch Active byly představeny teprve letos v březnu...

Nové hodinky Watch Active 2 však mají být zatím ty nejzajímavější, které kdy Samsung uvedl na trh. Máme se těšit na detekci pádů a na měření EKG, je tedy jasné, kde si hodinky vzaly inspiraci. Nedávný patent Samsungu ukazuje, že by výrobce do řemínku mohl integrovat i čidla, která umožní změřit množství tělesného tuku, vody, svalů a hmotnost vaší kostry. Pokud se roadmapa potvrdí, znamená to, že má Samsung i na druhou polovinu roku v rukávu ještě celou spoustu nových zařízení.

Představení hodinek Galaxy Watch Active:

Zdroj Cashcaro