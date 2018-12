Připravovaný Samsung Galaxy S10, a to už je celkem jasné, nabídne celkem pět fotoaparátů. K duální selfie budeme moci připočíst trojitý zadní fotoaparát. Nejvybavenější verze, které dostane čipset s podporou sítí páté generace, však na zádech přidá ještě jeden, tzv. ToF (Time of Flight). Má se jednat o snímač, který budou sloužit k 3D mapování prostoru okolo sebe, přičemž získaná data budou v reálném čase přenášena do aplikací pro virtuální či rozšířenou realitu. Snímač ToF se poprvé objevil u Oppo R17 Pro, resp. evropského RX17 Pro.

Snímač ToF vysílá světelné pulzy a počítá dobu, za kterou se odražené světla vrátí zpět na senzor (označení Time of Flight znamená v překladu „doba letu“). Toto skenování okolí umožňuje telefonu mapovat objekty, které jsou od něj až do vzdálenosti tří metrů. Podle serveru WSJ však nemá zůstat jen u Galaxy S10, ToF snímačů se mají dočkat i vybrané modely střední třídy zařazené do řady Galaxy A. Podle zákulisních zdrojů má obdobné kamerky nabídnout i Apple a to v iPhonech, které budou představeny příští rok.

Samsungu dodává ToF moduly společnosti SEMCO a Patron, Apple se spoléhá na dodávky od LG. Samotná technologie má být daleko pokročilejší, než ta, kterou používá Apple u Face ID. Z tohoto pohledu to tedy vypadá na postupnou evoluci. Na „3D budoucnost“ je připraven i dodavatel čipsetů, americký Qualcomm. Ten při vývoji Snapdragonu 855 (představen bude jíž zítra) spolupracoval se zástupci společnosti AMS, která tvrdí, že připravila smartphonová řešení pro různé typy „3D sensing technologií“ (Active Stereo Vision, Structured Light a Time of Flight).

ToF snímače mají být technologickým nástupcem Face ID:

A k čemu budou snímače ToF sloužit u smartphonů? Např. k virtuálnímu zkoušení oděvů, k umisťování virtuálního nábytku do domácnosti a o slovo by se mohly přihlásit i specifické mobilní hry. Ledaco by mohla napovědět již zítřejší tisková konference Qualcommu na Hawaii.

Zdroj Phonearena