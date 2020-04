Samsungy Galaxy S10 a Galaxy Note10 v Česku dostávají update na One UI 2.1

Seznam změn aktualizace XXU3CTC9:

AR Emoji

- aplikace AR Emoji byla aktualizována a získala vylepšení jako je funkce ručních úprav a zdokonalené rozpoznávání výrazu obličeje. Protože aplikace AR Emoji byla aktualizována na novou verzi, při příštím spuštění Aplikace AR Emoji dojde k odstranění všech dříve uložených AR emoji.

Nové funkce Fotoaparátu

- Byly přidány různé režimy, filtry a nabídky, např. Zóna AR, Jednou, Profesionální video, Moje filtry, Tón selfie, intervalové snímání pro fotografování v noci a režim pro nahrávání videí předním fotoaparátem v rozlišení FHD/UHD při frekvenci 60 snímků

Galerie

- Podobné obrázky jsou nyní seskupeny do uspořádanějšího zobrazení

- Byla přidána funkce, která umožňuje sloužit více různých skupin alb do jedné skupiny nebo sloužit různé skupiny a alba do jedné skupiny

- Byla přidána vylepšená funkce vyhledávání, která umožňuje najít obrázky na základě informací jako je čas nebo místo pořízení fotografie

- Byla přidána funkce pro Rychlé oříznutí, která umožňuje zvětšit a oříznout části obrázků s vysokým rozlišením

Klávesnice Samsung

- Byla přidána funkce vícejazyčného překladu

- Byla přidána funkce vyhledávání různých položek, např. Emoji a nálepek, současně

- Byla přidána funkce vrátit/opakovat text (Potažením dvěma prsty doleva nebo doprava po klávesnici)

- Byla přidána ikona pro otevření funkce Samsung Pass

Quick Share

- Soubory lze nyní rychle a snadno sdílet se zařízeními Samsung v blízkém okolí pomocí funkce Quick Share

Music Share

- Aplikace Music Share nyní umožňuje, abyste sdíleli hudbu se svými přáteli pomocí zvukového zařízení Bluetooth