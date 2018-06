Samsungy Galaxy S9 a S9+ byly v dubnu nejprodávanější, iPhone X skončil druhý

Agentury Counterpoint Research vydala statistiku nejprodávanějších telefonů v dubnu letošního roku, na prvních pozicích se umístily nové es devítky od Samsungu. Na první pozici se umístil Galaxy S9+ s 2,6% marketshare, hned v závěsu následovala základní verze Galaxy S9. I u ní sice vidíme 2,6 procenta, ovšem zřejmě pouze kvůli zaokrouhlení. Jihokorejci za to vděčí zejména silným prodejům v Severní Americe a také v asijsko-pacifickém regionu.

Třetí místo v žebříčku nejprodávanějších telefonů v dubnu obsadil iPhone X s podílem nepatrně přes 2 %. Podobná procenta získal i iPhone 8 Plus. Samsung v TOP10 ještě obsadil poslední pozici s Galaxy S8, žebříčku však celkově dominuje Apple. V seznamu má hned pět telefonů, mimo již zmiňovaných ještě iPhone 8, iPhone 6 a iPhone 7. První desítku z ostatních výrobců doplňuje pouze Xiaomi s modely Redmi 5A a Redmi Note 5.



Nejprodávanější smartphony v dubnu 2018 seřazené podle tržního podílu (Zdroj: Counterpoint Research)

Analýzy takové, jako právě dnes prezentovaná, sice nemůžeme brát úplně stoprocentně. Na druhou stranu je to však to nejkonkrétnější, co se k nám dostane, protože mobilní výrobci svá přesná prodejní čísla často vůbec nezveřejňují. A pokud ano, jen zřídkakdy se dočkáme rozdělení prodejů na jednotlivé modely.

Zdroj Counterpointresearch