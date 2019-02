Samsungy řady Galaxy S10 zpětně dobijí nová Bluetooth sluchátka Galaxy Buds

Smartphony řady Galaxy S10 při svém představení zřejmě doplní i doplňkové příslušenství. Mimo připravovaných hodinek Galaxy Watch Active se zřejmě dočkáme i nových bezdrátových sluchátek Galaxy Buds. Sluchátka budou nástupci téměř dva roky starých Gear IconX (2018). Samsung na první pohled jen nepatrně upravil vzhled sluchátek, stále se pak bezdrátově dobíjejí z cestovního pouzdra.

Samotné pouzdro však půjde nově dobíjet taktéž bezdrátově, a to, jak pomocí bezdrátové nabíječky, tak přímo z telefonu. Samsung u Galaxy S10+ uvede do praxe tzv. zpětné nabíjení. Baterie v telefonu bezdrátově energii, nejen příjme, ale může i poslat dále. Tisková fotka naznačuje, že k dobití sluchátek bude stačit cestovní pouzdro položit na zadní stranu smartphonu. Stále však má být zachován i konektor USB-C, pokud byste sluchátka chtěli dobíjet tradiční cestou.

Galaxy Buds mají stát 149 EUR (cca 3 800 Kč), a v některých zemích je má Samsung přibalovat zdarma k předobjednávkám „es desítek“, a to až do 7. března. O den později se smartphony dostanou na pulty obchodů. A co se týká zpětného bezdrátového nabíjení, tak to mezi mobily není žádnou novinkou. Poprvé s ním vyrukoval Huawei u modelu Mate 20 Pro.

Nastavení a připojení sluchátek Gear IconX (2018) k telefonu:

