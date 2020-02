Samsungy řady Galaxy S20 rozšíří spolupráci se systémem Windows 10

Samsung již u dosavadních modelů řady Galaxy S a Galaxy Note nabízí propojení s počítačem s Windows prostřednictvím funkce Odkaz na Windows, která ve WIndows 10 nese název Váš Telefon. U „es dvacítek“ dojde na další vylepšení spolupráce Android 10 s desktopovým operačním systémem od Microsoftu.

Největší změnou je podpora RCS zpráv v aplikaci Váš Telefon, a to za předpokladu, že budete jako defaultní používat aplikaci Samsung Zprávy. U nás však funkce naráží na nepodporu ze strany operátorů. Snaží se prakticky jen Vodafone, a to v podobě řešení Vodafone RCS Chat. Aby RCS zprávy fungovaly, bude třeba, aby byl k internetu připojen telefon, a zřejmě také počítač, z něhož budete zprávy odesílat.

Proud to announce that we have partnered with the Samsung Messages team to bring RCS messaging support to #yourphone app via #linktowindows. Starting with the #galaxys20series you will be able to send and receive RCS texts from PC if your default SMS app is Samsung Messages!