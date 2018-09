Šéf Samsungu potvrdil letošní uvedení skládacího hybridu. Těšte se na listopad

Když mobilní výrobci řeší nové technologické vychytávky, často jen uvádějí nejasné termíny, dvousmyslné odpovědi nebo jinak zastírají přesné datum uvedené konkrétních produktů. U Samsungu to však vypadá na velké změny. Jeho šéf, DJ Koh, pro server CNBC oznámil, že skládací smartphone jihokorejci představí ještě letos.

Podle průzkumů, které si Samsung nechal zpracovat, jsou již lidé na skládací zařízení připraveni, takže je čas ukázat jim první skládací hybridy. Samsung se při vývoji nového druhu zařízení zaměřil zejména na to, jak odlišit smartphone s rozevřeným displejem od tabletu. Pokud by zde nebyla žádná přidaná hodnota navíc, čím jiným by měl Samsung uživatele přimět k tomu, aby si koupili právě skládací zařízení a ne levnější tablet?

Samsung, zdá se, veškeré problémy při vývoji vyřešil a je připraven skládací smartphone uvést na trh. DJ Koh uvedl, že nejpravděpodobněji se jeví oznámení novinky na vývojářské konferenci Samsung Developer Conference, která se bude konat ve dnech 7. - 8. listopadu v San Franciscu. Závod o to, kdo první oznámí skládací telefon, je však stále dost těsný. Původně se v souvislosti s letošním listopadem hovořilo o Huawei, ten však svůj produkt zřejmě ukáže až zkraje příštího roku.

Zamyšlení nad smyslem skládacích smartphonů: