Šéf Samsungu přištižen. Na veřejnosti již používá tabletofon Galaxy Note 9

Těžko si představit, jak striktní bezpečnostní podmínky musejí být ve firmách či v centrech, kde se vyvíjí nejnovější topmodely. Umíme si představit, že spousta zaměstnanců má podepsány NDA (Non-Disclosure Agreement, tj. dohody o mlčenlivosti), z nichž plyne, že pokud některé informace vynesou na veřejnost, budou následný finanční postih splácet „až do konce života“.

Pro šéfa Samsungu, DJ Koha, však určitě platí jiná pravidla. Na setkání v čínském Wuhanu si šéf mobilní divize vyslechl feedback ze strany uživatelů, ty nejpalčivější problémy si musel poznamenat, a tak sáhl do saka a vytáhl zatím nepředstavený Galaxy Note 9. Je to tak vůbec poprvé co na veřejnosti vidíme nový Note 9, a to ještě od samotného ředitele Samsungu...

DJ Koha prozradil vzhled zadní strany Notu 9, který má vycentrovanou čtečku otisků. Záď tak vypadá jinak, než u loňského Galaxy Note 8. Samsung představí tabletofon Note 9 9. srpna v New Yorku a my budeme při tom. Přímo z místa dění se můžete těšit na naše první dojmy.

Lákací video na tabletofon Galaxy Note 9: