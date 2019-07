Šéf Samsungu přiznal svou chybu. Příliš spěchal na Galaxy Fold, i když nebyl hotový

Šéf Samsungu, DJ Koh, na setkání s novináři v Jižní Koreji oficiálně přiznal svou chybu týkající se skládacího hybridu Galaxy Fold. K nutnému stažení telefonu z trhu kvůli potřebnému přepracování konstrukce uvedl: „Bylo to trapné. Tlačil jsem [na Galaxy Fold], aniž by byl kompletně hotový.“ Šéf Samsungu dodal, že v současné době se na celém světě testuje dva tisíce Foldů, a to ze všech různých úhlů pohledu. Všechny problémy podle něj již byly vyřešeny, a poděkování patří testerům, kteří odhalili slabá místa, na které Samsung dříve nemyslel.

Proč DJ Koh vydání Foldu uspěchal? Za vším můžeme hledat prostý konkurenční boj. Jihokorejci chtěli se svým skládacím hybridem přijít na trh jako první, a to se vším respektem ke skládacímu Royole FlexPai. Cesta k prvenství se zdála jako zcela volná, ovšem pár dní po Foldu byl oznámen futuristický Huawei Mate X (fotogalerie zde) se skládacím displejem od firmy BOE, takže musel Samsung vývoj uspíšit. A to se mu zřejmě vymstilo. Na druhou stranu, Samsung může být s Foldem na trhu skutečně jako první, Huawei svůj model odložilo až na září.

Největší vliv na odklad měly zřejmě americké sankce (ovšem licenci na Android Mate X dostal ještě před uvalením embarga), oficiálním důvodem je „ladění“ technologií 5G. Neoficiálně se hovoří i o úpravách konstrukce Matu X, aby neměl podobné problémy jako Fold.

Problémy Foldu jsme rozebrali i v Týdnu Mobilně:

Samsung na tiskové konferenci uvedl, že vývoj skládacího displeje trval šest let a spolkl 130 milionů dolarů, samotná technologie byla podle dřívějšího vyjádření jihokorejců nakonec odcizena dvěma čínskými firmami. Na klíčovou otázku „Kdy?“ však DJ Koh neodpověděl: „Za posledních několika týdnů jsme definovali problémy, o nichž jsme dříve nevěděli. Fold je v plánu. Dejte nám ještě trochu času.“

