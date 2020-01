Šéf Samsungu za zavřenými dveřmi potvrdil název připravovaného véčka

To, že mobilní výrobci za zavřenými dveřmi ukazují partnerům zařízení, která se na trh dostanou až o několik měsíců později, není žádným tajemstvím. Ze schůzky konané v průběhu veletrhu CES však vůbec poprvé na povrch prosákly informace. A ty se týkají názvu budoucí skládačky.

Podle vyjádření DJ Koha se bude chystané skládací véčko nazývat Galaxy Bloom. K potvrzení slouží i tajně a rychle pořízená fotka, na které je patrné označení Bloom a tisková fotka budoucí skládačky s pohledem na napůl rozevřený displej a na duální foťák na zadní straně. Primární cílovou skupinou véčka jsou podle Samsungu ženy od 20 do 29 let, výrobce navíc nijak nezastírá inspiraci pudřenkami Lancôme Compact. Samotné označení v překladu znamená „květ“, a i to má svou spojitost s primárním zacílením na ženy.

Galaxy Bloom se do prodeje dostane v LTE a 5G variantě, a jako vůbec první smartphone od Samsungu bude umožňovat natáčení videí až v rozlišení 8K. To stejné však bude platit i o souběžně představených Galaxy S20, Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra. Otázka však zatím visí nad krycí vrstvou skládacího displeje, u úrovni spekulací jsou ve hře stále dvě varianty. Buď véčko dostane ultratenké skládací sklo nebo polyimidovou vrstvu se zvýšenou odolnější vůči škrábancům, než identická vrstva použitá u první skládačky Galaxy Fold.

Redakční představení Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj ajaunews