Segment skládaček se značně rozroste. Samsung nabídne displeje konkurenci

Ve světě skládacích smartphonů si svou neotřesitelnou pozici drží Samsung. Konkuruje mu prakticky jen skládací Motorola Razr či Huawei Mate Xs, který však doplácí na přetrvávající problémy Huawei. Divize Samsung Display, která se stará o dodávky ohebných displejů pro řady Z Flip a Z Fold, má na trhu prakticky monopol. To by se však mělo ve druhé polovině roku změnit, což bude znamenat, že své skládačky oznámí i další, zejména čínští, výrobci.

Podle jihokorejského zdroje chce Samsung ve druhé polovině letošního roku začít prodávat vertikální a horizontální skládací displeje čínským výrobcům Oppo a Vivo, kteří by měli následně své skládačky představit a uvést na trh. Samsung plánuje konkurenci do konce roku dodat přes 1 milion skládacích panelů, přičemž dalších 11 milionů přímo odebere mobilní divize Samsungu. I na tom je vidět, že je Samsung v segmentu skládaček aktuální hegemon.

Samsung ve svých skládacích panelech využívá UTG sklo, ovšem tato konkurenční výhoda letos zřejmě skončí, protože výrobce BOE, výhradní dodavatel displejů pro Huawei, má pro letošek stejné plány. V Číně se o výrobu skládacích displejů stará ještě firma CSOT, ovšem není známo, že by její displeje ve větší míře pronikly do komerčně prodávaných skládacích zařízení.

Druhá polovina letošního roku by se měla nést ve znamení vyššího počtu skládaček, které by v konečném důsledku mohly začít tlačit cenu hybridů a véček zase o něco dolů. Očekává se, že skládací modely čínských výrobců budou levnější, než ty od Samsungu, což by mohlo celý segment posunout výrazně kupředu. A kdo ví, možná, že se do skládaček brzy pustí i Apple či Xiaomi, které má hotovou celou řadu prototypů (véčko i hybrid s dvěma panty), ale stále vyčkává, jak se situace se skládačkami nakonec vyvine.

Nejnovější skládačkou od Samsungu je Galaxy Z Fold2:

Zdroj ETnews