Seznamte se. Samsung ukázal vzhled prostředí One UI na Androidu 9.0 Pie

Samsung pomalu finišuje s testováním aktualizace Androidu Pie, se kterou se do smartphonů dostane i nové grafické rozhraní One UI. A k němu jihokorejský výrobce zveřejnil promo video, na němž jsou vidět všechny vizuální změny. Nový vzhled rozhraní od Samsungu má být jednodušší na jednoruční ovládání a s minimalistickým designem chce Samsung spojit i intuitivní výskyt ovládacích prvků. Přímo na displeji tak mají vyskakovat nejrelevantnější volby, a to ve spodní polovině displeje. Zbytek je vyhrazen pro textové informace a popisky.

Myslelo se i na AMOLED displeje, takže si v prostředí můžete zapnout tmavý režim, který může výrazně ušetřit energii. Nová nadstavba bude součástí aktualizace na Android Pie, která se v současné době testuje v betaverzi pro modely Galaxy S9, Galaxy S9+ a Galaxy Note 9. Do betatestování se v ČR oficiálně zapojit nelze, existují však alternativní postupy, díky může můžete do „es devítek“ dostat betaverzi Androidu Pie a „ochutnat“ všechny novinky. Na každodenní používání ROM to však zatím není.

Představení rozhraní One UI od Samsungu:

Aktualizace s Androidem Pie a One UI se zřejmě dostane i na loňské modely Galaxy S8, Galaxy S8+ a Galaxy Note 8. Časový harmonogram aktualizací Samsung nezveřejnil, očekáváme však, že by u „es devítek“ mohlo k updatu dojít v průběhu prvního čtvrtletí 2019.