Šílené reklamy na „áčka“. Samsung to s letošními novinkami zkouší trochu jinak

Marketing má v prvé řadě zaujmout. A to se Samsungu s letošními „áčky“ daří dokonale. Mediální kampaň se bude opírat o velmi netradiční videa, která používají jednoduché slogany a oldskůlovou grafiku. Prolínání obrazu nám připomnělo „plynulé“ padání karet v případě vítězství v legendární hře Solitaire. Některé scény vypadají dokonce tak, jako by je někdo upravoval, a to v ničem jiném, než v neblaze proslulém Malování.

Přijdete k tomu šílenou muziku a slogan, který vám bude znít v hlavě: „Awesome screen, Awesome camera, All day battery life“ (v překladu „Skvělý displej, skvělý fotoaparát a celodenní baterie“), a máte před sebou jedno šílenější video než druhé. Mezi řádky můžeme vidět, že Samsung chce novými Galaxy A51 a Galaxy A71, k nimž brzy zcela určitě přibudou i další modely, zacílit zejména na mladší generaci uživatelů.

Řada Galaxy A je ideální pro TikTok:

Řada Galaxy A a rychlé nabíjení:

Řada Galaxy A a dlouhá výdrž baterie:

Řada Galaxy A a Infinity-O displej:

Řada Galaxy A a výkon:

Řada Galaxy A a úložiště:

Řada Galaxy A a Superstabilní video: