Skládací Samsung Galaxy F by v nejvyšší konfiguraci mohl překročit metu 50 tisíc!

Za novinky se platí, a v případě skládacího hybridu Samsung Galaxy F (Flex) to bude platit dvojnásob. Další informační únik naznačuje, že v nejvybavenější variantě může novinka překročit dosud nevídanou hranici 50 tisíc korun! A to poměrně výrazně...

Informaci do světa vypustil micro-blogger Bang Gogo, jehož „leaky“ se v minulosti ukázaly jako pravdivé. Podle jeho statusu na Twitteru by měl připravovaný Galaxy F stát v rozmezí 1 925 - 2 565 dolarů. Cenové rozpětí je zřejmě dáno různými hardwarovými konfiguracemi. Nejlevnější verze by tedy v aktuálním přepočtu vycházela na 44 tisíc, na nejdražší pak na cca 58 600 Kč! Pokud se tedy mobilní ceny potvrdí, z Galaxy F se stane absolutní rekordman co do nejvyšší ceny v segmentu smartphonů.

Cenová rozpětí mezi smartphony nejsou ničím neobvyklým. Třeba takový iPhone XS Max startuje na 32 990 Kč, 512GB verze je k dispozici za 43 490 Kč. Cenový rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší verzí činí 11 a půl tisíc, v případě Galaxy F by mohlo být cenové rozpětí ještě o tři tisíce větší. Částku 58 tisíc za nejvybavenější verzi potvrdil i únik od britského operátora EE. Základní varianta měla naopak podle dřívějšího vyjádření korejských médií stát zhruba 2 miliony KRW, tedy zhruba 41 tisíc Kč. Pokud vezmeme v potaz orientační propočty cen, tak i tato částka může být v konečném důsledku dost blízko realitě.

Podívejte se, jak Samsung světu poprvé ukázal skládací hybrid:

Samsung Galaxy Flex tedy bude zcela určitě hodně drahý. A podobnou cenovou politiku by měli nastolit i konkurenti Huawei a LG, kteří chtějí skládacímu Samsungu rychle šlapat na paty.