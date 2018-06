Skládací Samsung Galaxy X: na trhu začátkem roku 2019, cena přes 40 tisíc Kč

Podle renomovaného deníku The Korea Times se začátkem příštího roku schyluje k představení prvního skládacího zařízení od Samsungu. Tomu se již několik let přezdívá Galaxy X. První dodávky součástek pro skládací zařízení mají být zahájeny v listopadu. Podle odhadů to ale vypadá na to, že novinka bude drahý špás.

V zavřeném stavu budete mít k dispozici telefon se 4,5" OLED displejem, pokud jej však z vnitřní strany rozevřete a otočíte, dva zde umístěné vnitřní displeje se vám zformují do 7,3" zobrazovací plochy. Zařízení také můžeme lépe popsat jako 7,3" tablet, který při svém přeložení polovinami k sobě nabídne na zadní straně jedné poloviny 4,5" displej, který půjde použít k ovládání v zavřeném stavu. Hlavní displej má být skutečně skládací, nebude se tedy jednat jen o prosté spojení dvou displejů s mezerou jako u ZTE Axon M.

Prototyp bude Samsung prezentovat významným americkým a evropským operátorům na veletrhu CES 2019 v Las Vegas, kde by měli jihokorejci ukázat i jubilejní desátou generaci Galaxy S. Únorový termín veletrhu MWC si má Samsung schovat právě na představení skládacího Galaxy X. Již nyní je zřejmé, že skládací zařízení nebude levnou záležitostí. Odhadovaná cena 2 milionů wonů vychází v přepočtu nepatrně přes 40 tisíc Kč. Skládací hybrid navíc může mít i omezenou dostupnost jen pro vybrané světové trhy.

Futuristické představy Samsungu o skládacím tabletu (rok 2014):

Zdroj The Korea Times