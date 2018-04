Skládací Samsung Galaxy X: vývoj skončí v červnu, na trhu bude příští rok

Několikrát odkládané skládací zařízení od Samsungu už pomalu klepe na brány mobilního trhu. Jeho vývoj má být podle jihokorejského zdroje dotažen letos v červnu, následně budou vytvořeny ukázkové série, a pokud vše vyjde podle plánů, bude zahájena výroba v omezeném množství cca 0,5 - 2 milionů kusů. Na trhu se má skládací zařízení objevit až v průběhu příštího roku. A to přesto, že šéf Samsungu původně telefon loni přislíbil už na letošní rok.

Minimálně v první generaci telefonu však neočekáváme jeho masové rozšíření do celého světa. Nejspíše se bude jednat o drahý model omezený jen pro Jižní Koreu na způsob pět let starého prohnutého Galaxy Round. Ohledně názvu se nejčastěji skloňuje označení Galaxy X nebo Galaxy Wing, do doby oznámení se však může ještě leccos změnit. I ve spekulacích nastala určitá změna, podle posledních zpráv se nedočkáme hybridu smartphonu a tabletu, ale zařízení, které při svém maximálním rozložení bude mít rozměry srovnatelné s Galaxy Note 8 (recenze zde).

A jak má novinka vypadat? Má se jednat o smartphone, který v půli přeložíte displejem k sobě pro snadnější přenášení v kapse. Vnitřní displej má být složen ze dvou 3,5" displejových „polovin“, při složení telefonu bude na jeho vnější straně k dispozici dotykový informační displej opět s úhlopříčkou 3,5 palce. Samsung ale se skládacím smartphonem na trhu zřejmě první nebude. Jako první chce do neprobádaného území nakročit Huawei, a to již letos v listopadu.

Futuristické představy Samsungu o skládacím tabletu (rok 2014):