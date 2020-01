Skládací véčko od Samsungu má stát o polovinu méně než novodobý Razr!

Skládací Samsung Galaxy Fold přišel na trh mezi prvními a to s obří cenovkou 54 tisíc Kč. Čekali jsme, že se budou ceny skládacích hybridů postupně snižovat, aby se v horizontu několika let dostaly na úroveň běžných „rovných“ smartphonů. Že to ale půjde tak rychle, to jsme vůbec nečekali! Podle spekulací má totiž připravované skládací véčko od Samsungu stát o polovinu méně, než skládací Razr. Novinka by tedy měla vycházet na necelých 20 tisíc Kč. A to je oproti Foldu dost propastný cenový rozdíl!

Jistě, skládací véčko bude mít zřejmě jednodušší konstrukci a také nebude mít úplně to nejvýkonnější železo. Myslíme si však, že loňský Snapdragon 855 bude dostatečným výpočetním centrem. 6,7" displej v průstřelu nabídne 10MPx selfie, zatím však nevíme, zda Samsung u véčka použije skládací sklo. Dřívější spekulace naznačovaly, že ano, aktuální informace hovoří i tom, že Samsung i nadále vsadí na levnější polyimidovou vrstvu (stejná jako u Foldu), která však bude odolnější, než u předchůdce.

Skládací sklo by se tedy mělo objevit až u Galaxy Fold 2, který by měl být oznámen v srpnu spolu s novou generací tabletofonů řady Galaxy Note. Véčková skládačka mimo produktového kódu (SM-F700F) zatím nemá žádné finální označení, a již nyní víme, že bude bez podpory 5G i bez bezdrátového dobíjení. Očekávaná cena by však měla přispět k tomu, že se budou skládačky prodávat v daleko větších objemech. Meta 6 milionů skládaček, které chce Samsung prodat jen v letošním roce, tak vypadá daleko reálněji.

První skládačkou od Samsungu je Galaxy Fold:

Zdroj Naver