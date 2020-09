Skládačky budou důležitější. Řada Galaxy S má brzy započít pomalý sestup z trůnu

Známý leaker Ice Universe tvrdí, že Samsung vidí budoucnost ve skládačkách, a tomu chce uzpůsobit úplně vše. Pojem „vlajkový telefon“, tak postupně bude pozbývat na významu, protože se má Samsung zaměřit zejména na skládací telefony, takže u těch „klasických“ nebudou specifikace úplně na té nejvyšší úrovni, jako doposud. A začít to má již od řady Galaxy S21, která už nemá být tak výkonná, jako dříve. Budoucí „flagship skládačky“ od Samsungu tak budou spadat do modelové řady Galaxy Z.

You will find that the A series of high-end models have disappeared, and Note20 looks like the A series. There are signs that Samsung can weaken the S/N series and regard the Z series as the true flagship.