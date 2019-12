Skládání je návykové, ale není pro všechny. Testujeme Samsung Galaxy Fold

Samsung začal v Česku prodávat Galaxy Fold v pátek 13. prosince, a po pár dnech se nám telefon dostal do redakce k detailnímu testování. Mezitím jsme si jej ještě mohli krátce vyzkoušet při jeho novinářské premiéře v Praze. I přes původní odklady způsobené špatně chráněným pantem a nefunkční ochrannou displeje, to s ním jihokorejci nakonec na český trh stihli jako úplně první.

Jaké jsou naše dojmy z prvního zařízení úplně nové mobilní koncepce?

Pouze dvě barevné varianty

Oproti první variantě Foldu se nedostalo na zelenou a modrou barevnou variantu, Fold je tedy k dostání pouze v černé a stříbrné. A právě první zmiňovaná varianta nám dorazila do redakce. Skládací hybrid je v základním balení v rozloženém stavu krytý přepravní fólií, která uvádí celou řadu omezení. A je to logické, na displeji není sklo ale plastová fólie, takže musíte displej opatrovat jako oko v hlavě.

Redakční představení Samsungu Galaxy Fold:

Na displej nesmíte příliš tlačit, a to zejména ostrými objekty, např. propiskou nebo nehtem. Při skládání displeje na něm nesmíte nechat mince nebo na vnitřní panel lepit další fólii. V neposlední řadě zařízení, vzhledem ke konstrukci, není voděodolné a prochuvzdorné. To stejné se dozvíte i při prvním nastavování zařízení, obrazovku s varováním je třeba potvrdit, jinak se nedostanete dále.

V zavřeném stavu je Galaxy Fold sice protažený do výšky, takže nám (oprávněně) připomíná dálkový ovladač. Je však příjemně kompaktní. Nelíbí se vám vnější displej, který je malý? Nám se také nepozdával, první dojmy však naznačují, že u Samsungu někdo skutečně přemýšlel. Současný displej totiž bez problémů obsáhnete palcem jedné ruky. Té stejné, kterou při přenášení pevně obejmete celé tělo Foldu. A jeho vyšší hmotnost vám v tu chvíli vlastně ani nebude vadit.

App Continuity oběma směry

Vnější 4,6" AMOLED displej nabídne poměr stran 21:9 a rozlišení HD+, na jeden řádek se dostanou jen tři aplikační ikony, ale jinak máte prostředí stejné jako u vnitřního displeje. Ještě s tím rozdílem, že si pohotovostní plochy můžete upravit k obrazu svému. Jsou totiž jiné, než ty na vnitřním displeji. Systémové ovládání obstarávají známé ovladače ve spodní liště, které jsou stejné jako u vnitřního displeje. Pokud máte po rozevření v liště dotyková tlačítka nemůžete vnější displej ovládat gesty. A to platí i naopak.



Přirovnání k ovladači je rozhodně na místě, protože palcem obsáhnete úplně celý vnější displej

K zadávání textů slouží miniaturní klávesnička, která má vibrační odezvu, tlačítka jsou však skutečně titěrná, takže to při psaní palcem znamená časté překlepy. Pokud však budete v Gmailu hledat jedno klíčové slovo nebo v Messengeru odepíšete odpověď ve stylu „Ok, budu tam“, nemusíte Fold ani otevírat. A tím si ušetříte spoustu času.



Pant a pohled na konstrukci telefonu při překládání, ve složeném stavu je mezi oběma díly viditelná několikamilimetrová mezera

Pokud se rozhodnete, že potřebujete pracovat na větší ploše, stačí jen Fold otevřít a budete pokračovat přesně tam, kde jste skončili. Tento režim App Continuity funguje i zpětně, ale to už si musíte sami nastavit, jinak se Fold při zavření automaticky zamyká. A musíme potvrdit, že zavírání je dost návykové. Cvaknutí při zavření Foldu působí, svým způsobem, dost příjemně.

Přepínání aplikací funguje i z velkého na menší displej, u her ale často nepochodíte

Vhodné je to např. u Google Map, kdy si na velkém displeji vyhledáte trasu a následně Fold zavřete a umístíte do držáku. Navigace tak pokračuje na vnějším menším panelu. Toto chování však nefunguje u her, které se z velkého na malý displej často přepínat neumí, jedině, pokud je systém restartuje. Z malého na velký přecházely všechny hry bez problémů.



Na zádech je dominantním prvkem trojitý fotoaparát. I černá skleněná záď se ve studiových světlech dost leskne, takže na fotkách vypadá spíše jako modrá

Záda zdobí trojitý fotoaparát, který se inspiroval u řady Galaxy S10+. Základní 12MPx snímač doplňuje širokáč a zoomový objektiv s 2× optickým přiblížením. Regulátory hlasitosti jsou standardně umístěny na pravé straně po boku zamykací klávesy. Škoda, že její součástí není čtečka otisků. Dotyková ploška na boku totiž v zamknutém stavu nefunguje. Musíte Fold nejprve odemknout a pak posunout prst na čtečku otisků. Alespoň, že jde vše urychlit skenerem obličeje.

Samsung Galaxy Fold katalog |preview rozměry a hmotnost: 161 × 63 × 17,0 mm, 263 g

displej: 7,3", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 536 × 2 152, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 380 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

Volání mohlo být řešeno lépe

To nejzajímavější však čeká po rozevření Foldu. Jednou rukou to uděláte horko těžko, díky silnému magnetu totiž od sebe musíte oba dva složené díly oddělit a následně zatlačit do jedné části displeje. Posledním krokem je překonání tuhosti pružiny, po němž druhá půlka displeje skočí do koncové polohy, takže je zarovnána s druhým dílem.



Otevíráme Samsung Galaxy Fold

Fyzikální zákony samozřejmě přelstít nelze. Uprostřed displeje je viditelný překlad, který je navíc nepatrně níže, než zbylá plocha displeje. V prvních hodinách používání to působí trochu nepříjemně, brzy si na to ale zvyknete. Překlad však při přímém pohledu na Fold skoro není vidět, takže se nejedná o žádný rušivý prvek. U tmavých pozadí je dost vidět, u světlejších pozadí s vyšší úrovní jasu se téměř ztrácí.

Krycí fólie displeje je zasazena do poměrně širokého obvodového rámečku, jehož součástí je i masivní výřez pro duální selfie a podpůrná čidla. Výřez by určitě mohl být menší, a ani jeho umístění do rohu není úplně šťastné. Byl jsem zvyklý z pravého horního rohu vytahovat horní lištu, ovšem pod výřezem lištu prstem vysunout již nelze.



A takto vypadá rozsvícený vnitřní displej Samsungu Galaxy Fold, u kterého se nemusíte bát ani graficky náročných her

Ovládací prvky ve spodní liště mohou být umístěny u pravého nebo levého okraje, příp. vycentrované. U hovorů bychom si dokázali představit lepší řešení než to stávající. Pokud totiž používáte vnitřní displej a vy přijmete hovor, automaticky probíhá přes reproduktor nad vnějším displejem. Pro hlasitý odposlech musíte stisknout vyhrazené tlačítko. Já bych si však dokázal představit přijmutí hovorů zavřením Foldu, což mi přijde jako efektivnější řešení. Tak třeba se dočkáme s budoucí aktualizací na Android 10...

Prostředí ve formátu 4:3

Vnitřní displej Foldu má úhlopříčku 7,3" a rozlišení QXGA+ (1 536 × 2 152 pix). Jedná se o povedený Dynamic AMOLED s displejovými režimy, absolutní černou a velmi dobrou čitelností na přímém slunci. Samotný formát se blíží poměru 4:3, čemuž se muselo uzpůsobit uživatelské rozhraní. U některých aplikací a her však dochází k tomu, že jsou některé textury až neúměrně zvětšeny. Jako příklad můžeme uvést mobilního hru Pokémon Go, ve které jsou prvky rozhraní doslova obří.



Porovnání zobrazeného obsahu na vnějším a na vnitřním displeji (další ukázky v galerii)

U většiny her také platí, že se zobrazují v typičtějším širokoúhlém formátu, takže zbytek displej vyplňují dva černé pruhy. Pokud však chcete využít displej na maximum, můžete si na něj zobrazit až tři aplikace najednou. Aplikační okna si mezi sebou můžete přesouvat, příp. k nim ještě zobrazí několik plovoucích oken. Multitasking tedy u Foldu povýšil na úplně jinou úroveň.



Dvě volitelná rozvržení QWERTZ klávesnice

Hlavní nabídka je stejná jako u smartphonů řady Galaxy Note10, nečekejte žádná omezení. A to ani ve výkonu, který je dán Snapdragonem 855 s 12GB RAM. V Antutu získal Galaxy Fold 457 tisíc bodů, skóre v zavřeném a otevřeném stavu se navíc téměř vůbec nelišilo, což nás dost překvapilo. Interní úložiště je 512GB, takže místa bude, i přes absenci microSD karet, dostatek. Po započtení ROM a předinstalovaného obsahu máte v paměti volných necelých 460 GB.



Hry se s netradičním poměrem displejem perou různě, buď zobrazí černé pruhy horizontálně nebo vertikálně

Fold má pouze jeden slot pro nanoSIM, je však veden jako Dual SIM. Druhá karta má podobu eSIM, kterou zvládají všichni čeští operátoři. Tedy, až na O2, který by měl podporovat eSIM již zkraje příštího roku. Baterie má kapacitu 4 380 mAh, což zatím stačí na celodenní používání. V rámci redakčního testování však Fold moc nedáme z ruky, takže na nějaké objektivnější čísla o výdrži si ještě budete muset počkat.

Pro koho je vlastně určen?

Samsung Galaxy Fold je pilotním smartphonem nové koncepce, za který si Samsung nechá pořádně zaplatit. A kdo je dnes jeho cílovou skupinou? Jednoznačně technologičtí nadšenci a ti, kteří se chtějí odlišovat. Jen při cestě vlakem a MHD mě zastavilo hned několik lidí, kteří mě poprosili, zda by si Fold mohl vyzkoušet. Připravte se tedy na to, že s Foldem bude v Česku budit opravdu velkou pozornost.



Základní balení a pohled na přibalený kryt z aramidových vláken

Samsung Galaxy Fold se na českém trhu prodává v LTE variantě za 53 990 Kč, a to v černé a stříbrné barevné variantě. Součástí základního balení je mimo telefonu nabíječka Adaptive Fast Charging, USB-C kabel, špendlík pro vytažení šuplíčku, černá sluchátka Galaxy Buds s různými nástavci a ochranný kryt z aramidových vláken, který se na Fold zároveň nacvakne i nalepí.

Ukázkové fotografie:

Ukázkové video: