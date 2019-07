Sleva ve výši DPH. Se slevovým kódem ušetříte při nákupu hodinek od Samsungu

Server Mobil Pohotovost dnes odstartoval prodejní akci, v rámci které můžete ušetřit při nákupu chytrých hodinek od Samsungu. Při nákupu stačí v e-shopu po umístění zboží do košíku zadat slevový kód SAMSUNGHODINKY, a cena tří modelů zapojených do akce se vám automaticky sníží o 17,36 %.

Ceny hodinek od Samsungu jsou po započtení slevy následující:

Galaxy Watch Active - 4 950 Kč (původní cena 5 990 Kč)

Galaxy Watch 42mm - 6 603 Kč (původní cena 7 990 Kč)

Galaxy Watch 46mm - 7 016 Kč (původní cena 8 490 Kč)

Hodinky Galaxy Watch Active (recenze zde) jsou k dostání ve čtyřech barevných variantách, v černé, bílé, růžové a v zelené. Galaxy Watch 42mm si můžete pořídit v černé a zlaté, 46mm varianta je k dostání pouze ve stříbrné. Slevová akce na hodinky platí u Mobil Pohotovosti až do konce července, popř. do vyprodání zásob. Ke všem hodinkám zapojeným do akce navíc dostanete 10 000mAh powerbanku jako dárek. Redakční recenzi hodinek Galaxy Watch si můžete přečíst zde.

Představení hodinek Samsung Galaxy Watch: