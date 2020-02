Služba Najít můj telefon u Samsungů posílá notifikaci „1“. Nemusíte se obávat

Majitelům smartphonů od Samsungu dnes hromadně na displeji vyskakují notifikace služby Najít moje mobilní zařízení, která slouží ke vzdálené lokalizaci, příp. uzamknutí zařízení. V notifikaci je uvedeno pouze číslovka 1, po kliknutí na notifikaci jednička zmizí, aniž byste se dostali do jakékoliv systémové nabídky s podrobnějším vysvětlením. Notifikace byla zaslána velkému počtu uživatelů čirou náhodou, nemusíte se obávat, že by byl váš účet nějak prolomen, nebo někdo třetí získal přístup k vaší poloze.



Notifikace „1“ u Galaxy Note10 Lite (dorazila nám však i na další zapnuté smartphony řady Galaxy), notifikace je svázaná se službou Najít moje mobilní zařízení, podle některých vyjádření se však zobrazuje i uživatelům, kteří mají tuto funkci vypnutou

Služba Najít mobile mobilní zařízení se přitom u smartphonů od Samsungu aktivuje automaticky, jakmile do telefonu přidáte Samsung účet a „nepohlídáte“ si všechna zaškrtávátka. Ovšem, notifikace se objevuje i u těch uživatelů, kteří mají funkci deaktivovanou, a to je dost zvláštní chování. Problém s náhodnou notifikací je zřejmě celosvětový, AndroidCentral uvádí i několik zadokumentovaných případů v USA napříč všemi modelovými řadami, od Galaxy J až po Galaxy Note.

Konkrétně mám u sebe nyní tři zapnuté smartphony od Samsungu, a notifikace dorazily na všechny modely, přesně v 6:32, 7:41 a v 9:48. Je tedy pravděpodobné, že vám notifikace naskočit kdykoliv v průběhu dnešního dne, pokud už tedy na váš smartphone řady Galaxy již nedorazila. Není to poprvé, co některý z mobilních výrobců do svých smartphonů náhodou poslal nečekanou notifikaci. Loni se to např. přihodilo majitelům OnePlus 7 Pro, kterým se ukázala push notifikace s nesmyslnými znaky. Samsung se k odeslání „jedničky“ zatím nijak blíže nevyjádřil.

Oživeno 17:00: Samsung vydal k jedničkové notifikaci oficiální vyjádření: „Oznámeni bylo neúmyslně odeslané na omezený počet zařízení Galaxy. Ubezpečujeme naše uživatele, že toto upozornění žádným způsobem neovlivní jejich zařízení. Zároveň se omlouváme našim zákazníkům za nepříjemnosti, které jim to mohlo způsobit, a zajistíme, aby se podobný incident v budoucnosti neopakoval.“