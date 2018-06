Smartphone budoucnosti od Samsungu? Displej spojíte s rámečky magneticky

Spolu se zmenšujícími se rámečky okolo displeje se začíná stále více hovořit o uživatelích, kteří smartphone bez rámečků z různých důvodů používat odmítají. Výrobci tak přicházejí s různými koncepčními nápady jak vyřešit problémy se smartphony budoucnosti, které mají mít displeje přes 99 % čelní strany. A řešení je nasnadě - displejům se prostě přidají boční rámečky!

Jeden z přístupů ukazuje patent Samsungu, který staví do popředí zařízení, jehož displej zabírá celou přední stranu. Na jeho boky je však možno přidělat kovové rámečky, které budou na držet díky magnetům. Toto řešení má jednu výraznou výhodu, pokud se rámečky zničí, půjdou jednoduše vyměnit za nové ve formě náhradního dílu. Dokážeme si také představit vyměnitelné rámečky, které budou mít různé tloušťky podle preferencí uživatelů. Není to ale spíše jako nošení dříví do lesa? Proč se zbavovat rámečků okolo displeje aby se po pár letech znovu objevily v podobě „nacvakávacích“ lišt?

Podobnou cestou šel dříve i Huawei, v rámci svého patentového návrhu pro svůj tzv. „Full-Screen smartphone“ použil ideu hranatého kovového těla s elektronikou, do které je vlepen displej zabírající celou přední stranu. Ten je následně ze stran doplněn kovovým proužky, které jsou ke kovovému tělu přilepeny silným lepidlem. Podle popisů patentu by se mělo lepidlo postarat o to, že zařízení bude voděodolné a prachotěsné.

Televize Samsung The Frame - jen rámečky nacvaknuté na displeji:

Jsou to reálné představy modulárních smartphonů nebo jen vize, které nikam nepovedou? Patent Samsungu tvrdí, že obdobný modulární přístup lze použít u všech zařízení s displeji, tedy u notebooků, netbooků, tabletů i televizí. A právě v tomto segmentu již jihokorejci tento modulární postup „tajně“ použili, konkrétně u televize The Frame. Pro případný přesun technologie do oblasti smartphonů tedy nechybí mnoho...

Via Letsgodigital [1], [2]