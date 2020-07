Smartphone místo občanky? V Německu již brzy pod hlavičkou řady Galaxy S20

Německý Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky (BSI) ve spolupráci se státní tiskárnou Bundesdruckerei, divizí Deutsche Telekom Security a firmou Samsung vyvinul řešení elektronických občanek, které budou k dispozici na mobilních zařízeních. Výsledkem snahy všech firem je hardwarově zabezpečené úložiště, které je navázáno na zabezpečený čip eSE (embedded Secure Element) použitý u řady Galaxy S20 a na nově vyvinutou aplikaci.

Do bezpečného úložiště bude brzy možné dohrát občanský průkaz, a výhledově i řidičák, kartičku pojištěnce, přístupové karty k bytu, autu, a další elektronické verze plastových kartiček. Zabezpečený eSE čip S3K250AF se stará o to, aby nedošlo k odcizení citlivých dat, vše je tedy uloženo a šifrováno lokálně bez nutnosti přenosu dat přes internet. Do mobilní aplikace se občanka načte přes NFC, následně je třeba přidání eID potvrdit přiděleným PIN kódem. Takto uložená občanka půjde následně využít ke komunikaci s úřady nebo třeba k vytvoření bankovního účtu.

Německo je v segmentu eObčanek o něco dále než Česko. U nás sice již řešení částečně funguje, ale nestandardním způsobem. K občance potřebujete speciální čtečku, a konkrétně se smartphony jsou kompatibilní pouze dvě z nich (v ceně přes tisícovku). V aplikaci navíc chybí ověřování podpisů a propojení s datovou schránkou, není tedy divu, že má na Google Play nelichotivé hodnocení 2,5/5. Řešení v Německu má být komerčně spuštěno ještě do konce roku.