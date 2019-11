Soutěžte v aplikaci Samsung Members. Každou středu a pátek až do Vánoc

Stejně jako loni, tak i letos spustil Samsung soutěže o věcné ceny ve své mobilní aplikaci Samsung Members. A nebudete potřebovat žádné vědomosti, stačí jen ve stanovený čas otevřít aplikaci, být přihlášen pod svým Samsung účtem, prokliknout se na výherní stránku a být nejrychlejší nebo se k výherní sekci dostat v předem daném pořadí (platí zejména u hodnotnějších výher).

V aplikaci se letos soutěží každou středu a pátek, a to vždy ve 12:00. Minimálně několik hodin dopředu se dozvíte, o co se v daný den soutěží. Samsung v aplikaci uvádí, že výhry mohou zahrnovat nápoje zdarma, lístky do kina nebo třeba powerbanku či další příslušenství. Včerejší start soutěže se nesl ve znamení náramku Galaxy Fit v hodnotě 2 590 Kč, který byl pro prvních padesát výherců k mání za symbolickou korunu.

Soutěž vyvrcholí na Štědrý den (i přesto, že se bude jednat o úterý), kdy budete moci v závěrečném kole vyhrát hodinky Galaxy Watch Active či smartphony Galaxy A50 nebo Galaxy S10. A platí, kdo dřív klikne, ten vyhrává. Aplikace Samsung Members mimo soutěže nabízí tematické články pro uživatele smartphonů řady Galaxy, odkazy na dočasné výhody či možnost provést si na svém vlastním zařízení autodiagnostiku. Nechybí ani rychlé kontaktování podpory, a to prostřednictvím různých kanálů. Aplikaci Samsung Members můžete zdarma stáhnout na Google Play.

Jaké jsou možnosti aplikace Samsung Members?