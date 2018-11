Soutěžte v aplikaci Samsung Members o hodnotné ceny. Vždy v úterý a ve čtvrtek

Patří mezi základní aplikace Samsungu, je však pravděpodobné, že spousta uživatelů ji na svém smartphonu ještě ani jednou nespustila. Řeč je o aplikaci Samsung Members. A možná stojí za to se do aplikace tu a tam podívat, protože v ní právě běží vcelku dost utajená soutěž o věcné ceny. Na Štědrý den v ní dokonce budete moci vyhrát Galaxy S9, Galaxy Note 9 nebo hodinky Galaxy Watch!

Až do konce Vánoc, vždy v úterý a ve čtvrtek večer si aplikaci otevřte ve 20:00, a v sekci Výhody se proklikejte k výhře. Ta je určena pro ty nejrychlejší a kolo od kola se liší i počet samotných produktů zařazených do soutěže. Ta již běží dva týdny, a doposud bylo rozdáno 100 lístku do kina Cinema City, 85 bezdrátových reproduktorů Scoop či sto kusů dvoustovkových slevových poukázek do knihkupectví Martinus.cz. O tom, o co se v daný den bude hrát, se zpravidla v aplikaci dozvíte den předem.

Představení aplikace Samsung Members:

Aplikace Samsung Members jinak slouží pro odeslání dotazu na podporu, pro přístup ke komunitnímu fóru Samsungu nebo, a to je zřejmě nejdůležitější, k diagnostice hardwaru. Pokud bude s vašim smartphonem nějaký problém, můžete si jednoduchými testy ověřit, čeho se týká. Aplikace umožní otestovat kompletní funkčnosti hardwaru, tj. baterii, Bluetooth, Wi-Fi, senzory, dotykový displej, tlačítka, vibrace, mikrofon, reproduktory, fotoaparát, SIM kartu, čtečku otisků, sluchátka a USB-C konektor. Aplikaci Samsung Members stahujte zde.